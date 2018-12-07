«Ман Сити» готов расстаться с крайним защитником

«Манчестер Сити» планирует чистку состава. Защитник Бенжамин Менди может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.

24-летний француз своей игрой не смог убедить главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолу, что он нужен команде. Руководство «Манчестер Сити» рассмотрит предложения по защитнику в следующее летнее трансферное окно.

Менди перешел в «Сити» из «Монако» летом 2017 года за рекордные на тот момент для игроков обороны 58 млн евро.

В текущем сезоне АПЛ Бенжамин отдал 5 голевых передач в 9 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»