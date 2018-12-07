Форвард «Спартака» может вернуться в Бразилию

Автор: Владимир Шевелев 0

РФПЛ. 1 тур. «Динамо» — «Спартак» — 2:2. Химки. «Арена Химки». 18 июля 2017 г.

Нападающий «Спартака» Луис Адриано может вернуться в Бразилию. Переговоры с московским клубом о трансфере 31-летнего форварда ведет «Интернасьонал».

О заинтересованности бразильского клуба в Адриано сообщил его агент Жилмар Велоз.

Форвард уже выступал за «Интернасьонал» до 2007 года, после чего перебрался в «Шахтер».

Ранее сообщалось, что Адриано перейдет в «Галатасарай», но «Спартак» эту информацию опроверг.

В текущем сезоне форвард в 13 матчах чемпионата России забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Фото: Сергей Дроняев

Источник:  ESPN

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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