Форвард «Спартака» может вернуться в Бразилию

Нападающий «Спартака» Луис Адриано может вернуться в Бразилию. Переговоры с московским клубом о трансфере 31-летнего форварда ведет «Интернасьонал».

О заинтересованности бразильского клуба в Адриано сообщил его агент Жилмар Велоз.

Форвард уже выступал за «Интернасьонал» до 2007 года, после чего перебрался в «Шахтер».

Ранее сообщалось, что Адриано перейдет в «Галатасарай», но «Спартак» эту информацию опроверг.

В текущем сезоне форвард в 13 матчах чемпионата России забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ESPN

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»