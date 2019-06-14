«Ювентус» и «Челси» договорились о переходе Маурицио Сарри

Стороны достигли принципиальной договоренности в вопросе компенсации за переход тренера. Трансферная стоимость составит более 5 млн. фунтов стерлингов.

60-летний специалист близок к назначению на пост в туринский «Ювентус». Сейчас стороны согласовывают последние детали сделки.

Сообщается, что «Юве» заплатит за тренера денежную компенсацию. Она будет включать фиксированную сумму и бонусы за достижение определенных целей. Сменит Сарри в лондонском клубе Фрэнк Лэмпард, работавший с «Дерби Каунти» в прошедшем сезоне Чемпионшипа.

Туринцы заплатят «Челси» за специалиста свыше 5 млн. фунтов за оставшиеся два года контракта Сарри. Ожидается, что уже сегодня Маурицио официально покинет «Челси». После этого тренер сможет подписать с «Ювентусом» контракт, рассчитанный на три года.

В прошедшем сезоне итальянец выиграл вместе с лондонцами Лигу Европы. Помимо этого, тренер привел «Челси» к бронзовым медалям английской Премьер-лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио