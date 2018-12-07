Капитан «Кьево»: «Муссолини сделал для Италии много прекрасного»

Нападающий «Кьево» Серджо Пеллиссье — капитан и лидер команды. Он поделился мнением о лидере Национальной фашистской партии Италии во время Второй мировой войны – Бенито Муссолини.

«Бесполезно занимать какие-либо стороны в политике. Нужно брать лучшие идеи от правых и левых. Таким способом Италия может преодолеть сегодняшние проблемы.

Что касается Муссолини, то он сделал много прекрасных вещей, но столько же ужасных. Он все вычистил, построил много дорог и сделал кучу полезных для Италии дел.

С другой стороны, его союз с нацистами был ужасен и трагичен», – сказал Пеллиссье.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»