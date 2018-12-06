«Ювентусу» нужен еще один футболист «Реала»

Автор: Михаил Серебряков 0

Иско

Полузащитник мадридского «Реала» Иско попал в сферу интересов «Ювентуса». Туринский клуб готов сделать предложение о трансфере игрока.

Ранее стало известно о конфликте Иско и главного тренера мадридской команды Сантьяго Солари. После матча с «Эйбаром» (0:3) в 13-м туре испанской Примеры испанский игрок отказался пожать руку наставнику. После инцидента специалист принял решение оставить Иско вне заявки на матч с «Ромой» (2:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В услугах Иско также заинтересован «Манчестер Сити», который уже пытался приобрести полузащитника в минувшее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Иско забил гол и отдал две результативные передачи в 10 матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato.com

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Пеп Гвардиола: «Реал» – топ-клуб и без Роналду. Но Криштиану незаменим: это 50-60 голов и ассисты в важные моменты»

Буффон

Джанлуиджи Буффон: «В тот момент в меня вселился дьявол, и вылез Джиджи из Каррары»

Марко Асенсио

«Ювентус» может пригласить Килиана Мбаппе или Марко Асенсио

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 