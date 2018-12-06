Хавбек ЦСКА: «Никогда не перейду в «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич меньше полугода в России. Хавбек рассказал, что уже знает о принципиальности для болельщиков матчей со «Спартаком».

— Можете сравнить дерби «Хайдук» – «Динамо» и «Спартак» – ЦСКА?

– Мне кажется, в Хорватии больше эмоций. У нас на дерби постоянно пиротехника, фанаты дерутся с полицейскими. Больше огня. В дерби ЦСКА со «Спартаком» я такого пока не почувствовал. Может, потому что только один раз сыграли с ними.

— Но вы успели почувствовать, что для ЦСКА значат матчи со «Спартаком»?

– О, конечно! За месяц до дерби все вокруг говорят о нем: партнеры по команде, тренеры. Знаю, насколько важно для болельщиков, чтобы мы обыграли именно «Спартак». Хотя такой ненависти, как между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейтом» вроде как нет.

— Можете представить себя игроком «Спартака»?

– Нет. Это исключено, – сказал Влашич.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Российская газета»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»