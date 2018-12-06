«Милан» торгуется с «Челси» за Сеска Фабрегаса

Франсеск Фабрегас зимой может покинуть клуб. «Милан» ведет переговоры о трансфере испанца.

Итальянский клуб готов предложить за 31-летнего испанца 8 миллионов евро, а лондонцы хотят получить около 12 млн.

Также миланцам пока не удалось договориться с Фабрегасом об условиях контракта. Игрок настроен на трехлетний контракт с зарплатой в шесть миллионов евро в год, а «Милан» готовит соглашение на 2,5 года с зарплатой 4,5 миллиона.

Жена Фабрегаса не хотела бы уезжать из Лондона до лета из-за детей, которые ходят в школу. Контракт Фабрегаса с «Челси» рассчитан до июня 2019 года.

Фото: Global Look Press

Источник: SportMediaset

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»