«Милан» торгуется с «Челси» за Сеска Фабрегаса

Автор: Владимир Шевелев 0

сеск Фабрегас

Франсеск Фабрегас зимой может покинуть клуб. «Милан» ведет переговоры о трансфере испанца.

Итальянский клуб готов предложить за 31-летнего испанца 8 миллионов евро, а лондонцы хотят получить около 12 млн.

Также миланцам пока не удалось договориться с Фабрегасом об условиях контракта. Игрок настроен на трехлетний контракт с зарплатой в шесть миллионов евро в год, а «Милан» готовит соглашение на 2,5 года с зарплатой 4,5 миллиона.

Жена Фабрегаса не хотела бы уезжать из Лондона до лета из-за детей, которые ходят в школу. Контракт Фабрегаса с «Челси» рассчитан до июня 2019 года.

Фото: Global Look Press

Источник:  SportMediaset

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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