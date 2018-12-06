Жозе Моуринью может вернуться в «Реал» 

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может сменить команду. Португалец намерен вернуться в Ла Лигу.

Как сообщается, 55-летний специалист готов возглавить «Реал». По мнению Жозе, в его приходе заинтересован президент мадридцев Флорентино Перес. Напомним, Моуринью работал со «сливочными» в 2010-2013 годах. Под его руководством королевский клуб стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Действующий контракт Моуринью с манкунианцами рассчитан еще на 1,5 года, и он не собирается идти на уступки, если главы клуба захотят досрочно разорвать соглашение. В текущем сезоне АПЛ «красные дьяволы» провели 15 туров и идут на 8-м месте в таблице с 23 очками в активе.

Фото: Global Look Press

Источник: Evening Standard