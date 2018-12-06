Жена Мамаева — о связях Виктории Бони с Павлом: «Она с ним спала…»

Алана Мамаева заявила о любовных связях своего супруга Павла и шоувумен Виктории Бони. Об этом девушка рассказала в соцсетях.

В твиттере Алана ответила на комментарий, в котором говорится про выступление Бони на телепередаче, посвященной Кокорину и Мамаеву. «Она с ним спала…», — написала девушка, имея ввиду своего мужа.

Напомним, вчера суд продлил пребывание Мамаева и Кокорина в СИЗО до 8 февраля. За избиение водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и нападение на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина спортсменам были предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство», им грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: Global Look Press

Источник: Twitter