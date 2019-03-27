«Барселона» проявляет интерес к футболисту «Баварии»

«Барселоне» интересен футболист «Баварии». Каталонцы хотят приобрести защитника мюнхенцев.

По информации источника, «сине-гранатовые» намерены купить Давида Алабу. Это будет сделано для повышении конкуренции Жорди Альбе.

Отмечается, что будущее Алабы в мюнхенском клубе пока не определено, так как защитник «Атлетико» Лукас Эрнандес присоединится к «Баварии» предстоящим летом.

Напомним, 26-летний австриец дебютировал за «Баварию» в 2009 году. За это время он провел 335 встреч, в которых отметился 28 голами. Контракт Давида Алабы с немецкой командой действует до 2021 года.

В нынешнем сезоне австрийский футболист принял участие в 24 матчах чемпионата Германии. Он забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: France Football