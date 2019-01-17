19 января. 18:15. Видеотрансляция матча «Реал» — «Севилья»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 19 января в 18:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 20-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Севилья».

В минувшем туре «Реал» одержал непростую выездную победу над «Бетисом» (2:1). А учитывая большие проблемы мадридцев в гостевых матчах в этом сезоне, этот успех оказался ценным вдвойне. Кроме того, «сливочные» вернулись в топ-4, но отставание от первого места составляет 10 очков. А вот «Севилья» в шести последних турах одержала лишь одну победу, в результате чего опустилась на третью строчку и позволила «Реалу» нагнать себя.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В семи последних матчах между этими командами победа неизменно доставалась хозяевам поля (на «Рамон Санчес Писхуан» побеждала «Севилья», а на «Сантьяго Бернабеу» — «Реал»). Продолжится ли эта традиция?

2. Безвыигрышная серия «Севильи» в гостевых матчах Примеры длится более трех месяцев. Последний раз «нервионцы» побеждали на выезде 29 сентября, одолев «Эйбар» (3:1). Удастся ли им оборвать ее?

3. В четырех предыдущих встречах против «Севильи» на своем поле во всех турнирах оборона «Реала» пропустила лишь один мяч. Будет ли защита «сливочных» столь же успешна на сей раз?

4. Последний раз «Севилья» проигрывала три матча кряду на старте сезона-2016/17, когда сначала уступила в игре за Суперкубок УЕФА «Реалу», а затем — в обеих встречах за Суперкубок Испании «Барселоне». «Помогут» ли мадридцы «Севилье» повторить этот результат?

5. В каждой из двенадцати предыдущих встреч команд во всех турнирах было забито не менее трех голов. Порадуют ли они вновь своей результативностью?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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