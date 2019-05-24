Массимилиано Аллегри о своем преемнике в «Ювентусе»: «Тренер из Манчестера близко»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри намекнул, кто заменит его на посту главного тренера в туринской команде. Итальянский специалист рассказал, что его сменщик из Манчестера.

На вопрос фаната о том, кто станет его преемником, Аллегри ответил: «Тренер из Манчестера близко». Однако он не уточнил имени.

Напомним, Аллегри встречался с Беппе Бергоми и Беппе Мароттой в городке Дайраго в Ломбардии.

Массимилиано Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 годы. Под его руководством «черно-белые» 5 раз становились чемпионами Серии А, 4 раза побеждали в Кубке и 2 — в Суперкубке Италии.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Legnano