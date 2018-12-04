Роман Еременко может покинуть «Спартак» уже зимой

Полузащитник «Спартака» Роман Еременко может покинуть клуб уже этой зимой. По информации источника, вероятность продления контракта с футболистом крайне низка.
Одной из причин называется медицинское состояние финна. Последний раз Еременко выходил на поле 4 ноября.
В текущем сезоне РПЛ он принял участие в четырех матчах и не отметился результативными действиями.
31-летний хавбек перешел в «Спартак» в августе, вернувшись после длительной дисквалификации за употребление кокаина.
Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»