Роман Еременко может покинуть «Спартак» уже зимой

Автор: Владимир Шевелев 0

Роман Еременко

 

Полузащитник «Спартака» Роман Еременко может покинуть клуб уже этой зимой. По информации источника, вероятность продления контракта с футболистом крайне низка.

Одной из причин называется медицинское состояние финна. Последний раз Еременко выходил на поле 4 ноября.

В текущем сезоне РПЛ он принял участие в четырех матчах и не отметился результативными действиями.

31-летний хавбек перешел в «Спартак» в августе, вернувшись после длительной дисквалификации за употребление кокаина.

Фото: Global Look Press

Источник:   «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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