Адвокат Мамаева: «Надеюсь, завтра суд освободит Павла из СИЗО»

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, надеется, что суд 5 декабря освободит из-под стражи его доверителя.
Ранее сообщалось, что завтра Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство обвинения о продлении ареста Мамаеву, Александру Кокорину и его младшему брату Кириллу до 8 февраля. Защита намерена ходатайствовать о применении к ним альтернативных мер пресечения.
«Отпустят ли Мамаева и Кокориных из СИЗО завтра? Юридически такая возможность есть всегда. Надеюсь, суд ею завтра воспользуется.
Соответствующее ходатайство о применении альтернативных мер пресечения завтра будет заявлено стороной защиты. У суда на выбор их три: залог, ограничение в совершении определенных действий или домашний арест», – сказал Бушманов.
Вся информация о деле Кокорина и Мамаева здесь:
Фото: Global Look Press
Источник: Sport24