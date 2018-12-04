Адвокат Мамаева: «Надеюсь, завтра суд освободит Павла из СИЗО»

Автор: Владимир Шевелев 0

Мамаев и Кокорин

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, надеется, что суд 5 декабря освободит из-под стражи его доверителя.

Ранее сообщалось, что завтра Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство обвинения о продлении ареста Мамаеву, Александру Кокорину и его младшему брату Кириллу до 8 февраля. Защита намерена ходатайствовать о применении к ним альтернативных мер пресечения.

«Отпустят ли Мамаева и Кокориных из СИЗО завтра? Юридически такая возможность есть всегда. Надеюсь, суд ею завтра воспользуется.

Соответствующее ходатайство о применении альтернативных мер пресечения завтра будет заявлено стороной защиты. У суда на выбор их три: залог, ограничение в совершении определенных действий или домашний арест», – сказал Бушманов.

Вся информация о деле Кокорина и Мамаева здесь: 

Фото: Global Look Press

Источник:  Sport24

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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