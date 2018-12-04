Сестра Криштиану Роналду: «Мир футбола болен из-за мафии и гребаных денег»

Автор: Владимир Шевелев 0

Криштиану Роналду

Эльма Авейру — сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Она прокомментировала итоги церемонии вручения «Золотого мяча».

Приз получил полузащитник «Реала» Лука Модрич. Роналду занял в рейтинге второе место.

«К сожалению, мир футбола болен из-за мафии и гребаных денег. Я и многие другие хотим видеть справедливость. Сила Бога больше, чем эта гниль. Бог может не торопиться, но он никогда не ошибается», – написала Авейру в своем инстаграме, опубликовав фото Роналду.

Вторая сестра Криштиану Катя Авейру тоже выложила фото брата с «Золотым мячом» и подписала его: «Лучший футболист мира. Для тех, кто понимает в футболе. Будущее футбола меня беспокоит».

Фото: Global Look Press

Источник:  Calciomercato

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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