Хавбек «Барселоны» выбыл на полгода

Автор: Владимир Шевелев 0

Рафинья Алькантара

Хавбек «Барселоны» Рафинья Алькантара успешно перенес операцию на колене. Стали известны сроки его возвращения.

Ранее сообщалось, что бразилец получил повреждение в матче чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1). У 25-летнего игрока был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Ожидается, что процесс восстановления футболиста от травмы займет около шести месяцев.

В текущем сезоне Рафинья Алькантара провел за каталонцев пять игр в Ла Лиге и результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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