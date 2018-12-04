Хавбек «Барселоны» выбыл на полгода

Хавбек «Барселоны» Рафинья Алькантара успешно перенес операцию на колене. Стали известны сроки его возвращения.

Ранее сообщалось, что бразилец получил повреждение в матче чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1). У 25-летнего игрока был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Ожидается, что процесс восстановления футболиста от травмы займет около шести месяцев.

В текущем сезоне Рафинья Алькантара провел за каталонцев пять игр в Ла Лиге и результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Барселоны»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»