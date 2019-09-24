Сборная России может пропустить ЧМ-2022 в Катаре

Допинговый скандал может повлиять на возможность участия команды Станислава Черчесова на ближайшем Чемпионате мира. Это произойдет в случае отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нашло несоответствия в базе данных московской лаборатории допинг-проб. Данный инцидент может грозить отстранением РУСАДА.

Теперь российской стороне предложено в трехнедельный срок подготовить и предоставить объяснения нарушений. Отметим, что наказание может коснуться всех спортивных состязаний, действующих по кодексу WADA, включая чемпионаты мира по футболу.

Мировое первенство в 2022-м году пройдет в Катаре. Впервые в истории финальная часть турнира состоится в зимнее время года с 21-го ноября по 18-е декабря.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC