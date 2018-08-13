Дмитрий Полоз: «Инстаграм – ужасная вещь. Люди сидят в нем как зомби»

Нападающий «Рубина» Дмитрий Полоз рассказал об отношении к социальным сетям и мессенджерам. По его мнению, Инстаграм зомбирует людей.

– Любимое приложение на телефоне?

– Наверное, вотсап. Инстаграм – ужасная вещь.

– Почему?

– Считаю, что это ужас. Я два года назад заставил жену удалиться, потому что она была погружена в телефон. Люди сегодня сидят в этом инстаграме как зомби, согласитесь? Понятно, что там есть что-то интересное, но когда полистаешь ленту, потом ловишь себя на мысли: «Блин, что я сейчас сделал, на что я трачу время?». Вот жена у меня недавно сказала, что хочет опять завести инстаграм, выкладывать туда, как она меняется, прически и образы. Я сказал, что нет.

Чтобы вы знали, у меня с женой общая страница. «Хочешь, выкладывай фото и сториз, только не сиди там все время, у тебя сын растет». Какая-то показуха пошла в жизни, которая мне не нравится. И я не хочу, чтобы жена и муж сидели в инстаграме, а ребенок играл в одиночестве. Ребенок подрастет и увидит, что все сидят в телефонах – ну что это такое?

С одной стороны интересно, но с другой – это такая чушь и я поймал себя на этой мысли, поэтому стараюсь туда практически не заходить. Я сейчас категорично к этому отношусь. Вот вотсап – удобная штука, вопросов нет.

– Как называется ваш чатик игроков «Рубина»?

– Да не помню, «Рубин» есть в названии. Мы там скидываем какие-то планы и графики работы, либо что-то типа: «Ребята, кто сегодня пойдет в кино/ресторан/баню? Кто с нами?». У нас такая дружеская атмосфера.

Фото: Global Look Press

Источник: «Бизнес Online»