Андрей Ещенко может быть прооперирован в связи с подозрением на травму крестообразной связки колена

Автор: Дмитрий Темников 0

РФПЛ. 20 тур. «Спартак» — ЦСКА — 3:0. Москва. «Открытие Арена». 10 декабря 2017 г.

После матча Лиги Европы с «Рапидом» (1:2) у защитника «Спартака» Андрея Ещенко диагностировано подозрение на разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых. 

6 декабря Андрей вместе с руководителем медицинского департамента «Спартака» Михаилом Вартапетовым отправится в римскую клинику «Вилла Стюарт». Там и будет принято окончательное решение по методам лечения футболиста. В случае операции Ещенко потребуется несколько месяцев на восстановление.

Контракт 34-летнего защитника со «Спартаком» истекает летом следующего года. Напомним, в текущем сезоне РПЛ Ещенко принял участие в 6 матчах.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт ФК «Спартак»

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