Андрей Ещенко может быть прооперирован в связи с подозрением на травму крестообразной связки колена

После матча Лиги Европы с «Рапидом» (1:2) у защитника «Спартака» Андрея Ещенко диагностировано подозрение на разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

6 декабря Андрей вместе с руководителем медицинского департамента «Спартака» Михаилом Вартапетовым отправится в римскую клинику «Вилла Стюарт». Там и будет принято окончательное решение по методам лечения футболиста. В случае операции Ещенко потребуется несколько месяцев на восстановление.

Контракт 34-летнего защитника со «Спартаком» истекает летом следующего года. Напомним, в текущем сезоне РПЛ Ещенко принял участие в 6 матчах.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт ФК «Спартак»