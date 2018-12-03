Матч «Локомотива» и «Рубина» начнется с минуты молчания в память о погибшем игроке москвичей

Первая игра 1/4 финала между «Локомотивом» и «Рубином» начнется с минуты молчания в память о погибшем игроке молодежной команды красно-зеленых Алексее Ломакине. Ранее московский клуб подтвердил смерть 18-летнего футболиста.

«Матч 1/4 финала Кубка России с «Рубином» начнется с минуты молчания, футболисты выйдут на игру с траурными повязками», — сообщает пресс-служба «Локомотива».

Напомним, эта игра пройдет 5 декабря на «РЖД-Арене». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Тело Ломакина нашли на берегу реки на улице Борисовские пруды. Следствие выясняет подробности трагедии.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт