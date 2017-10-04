Харри Реднапп: «Слуцкий – топ-тренер, как и я!»

Известный английский тренер Харри Реднапп поделился мнением о работе Леонида Слуцкого на Туманном Альбионе. По мнению специалиста, российский наставник проделывает фантастическую работу в «Халле».

«Слуцкого заслуженно признали лучшим тренером на прошлой неделе. Потрясающая игра его команды в матче с «Бирмингемом»!

Честно говоря, мало что знал о Слуцком до его назначения в «Халл». Это единственный российский тренер, о котором я слышал, поэтому считаю его лучшим.

На мой взгляд, он уже проделал фантастическую работу в клубе, потому что у него изначально было очень трудное положение. Я знаю, что его обожают футболисты – разговаривал с Майклом Доусоном, и он лестно отзывался о Слуцком. В субботу на телевидении мы как раз обсуждали его с журналистами, и мне сказали, что это прекрасный человек. Да он и создает впечатление отзывчивого, добродушного парня. А еще он очень умен – я восхищаюсь тем, как он чисто говорит на английском языке! А ведь он ничего не знал до этого года, ведь так?

Будет трудно побороться за шестерку. «Халл» летом потерял очень много хороших, важных футболистов, а на замену приобрели малоизвестных. А еще звездный нападающий Абель Эрнандесвыбыл на долгий срок. В такой ситуации не знаю, на что и рассчитывать «Халлу». Поэтому я и говорю, что Слуцкий проделал великолепную работу, он выжимает максимум из команды.

Он – топ-тренер, как и я! Главное, чтобы ему доверяли, а с этим у Слуцкого проблем нет», — рассказал Реднапп.

Англичанин, тренировавший «Бирмингем» до 16-го сентября этого года, был уволен за две недели до матча с «Халлом».

После 11 матчей «тигры» занимают в таблице чемпионшипа 17-е место.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс