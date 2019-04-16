Деле Алли и Эрик Ламела вернулись к тренировкам

Автор: Андрей Синельщиков 0

Полузащитники «Тоттенхэма» Деле Алли и Эрик Ламела вернулись к тренировкам. Игроки тренируются в общей группе.

Англичанин восстановился после травмы руки, аргентинец – после повреждения задней поверхности бедра.

Оба футболиста имеют шансы выйти на поле завтра в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», но решение об их участие будет принято в день игры. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонской команды.

Защитник Серж Орье, полузащитники Эрик Дайер и Харри Уинкс, а также нападающий Харри Кейн продолжают восстановление и не сыграют с «горожанами».

Фото: GLobal Look Press
Источник: твиттер клуба «Тоттенхэм»

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