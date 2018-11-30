Евгений Кафельников помог деньгами напавшему на Глушакова фанату

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников – известный болельщик «Спартака». Он не остался в стороне от вчерашнего инцидента.
Бывший теннисист Евгений Кафельников перевел деньги выбежавшему на поле в матче с «Рапидом» фанату «Спартака».
Кафельников перевел фанату 10 000 рублей и призвал волейболиста Алексея Спиридонова последовать его примеру.
Болельщик был арестован на 10 суток, ему на 5 лет запретили посещение матчей, а «Спартак» может подать на него в суд, чтобы взыскать сумму штрафа от УЕФА.
Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер Евгения Кафельникова