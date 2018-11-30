Кокорин и Мамаев узнали дату рассмотрения ходатайства о продлении ареста

Тверской суд Москвы 5 декабря рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, обвиняемым в хулиганстве и побоях. Об этом сообщили в суде.
«Ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении П. Мамаева и А. Кокорина будет рассмотрено 5 декабря», — сказала представитель суда.
Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также Александр Протасовицкий арестованы Тверским судом Москвы до 8 декабря в рамках дела о драке.
Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».
Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС