Кокорин и Мамаев узнали дату рассмотрения ходатайства о продлении ареста

Тверской суд Москвы 5 декабря рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, обвиняемым в хулиганстве и побоях. Об этом сообщили в суде.

«Ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении П. Мамаева и А. Кокорина будет рассмотрено 5 декабря», — сказала представитель суда.

Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также Александр Протасовицкий арестованы Тверским судом Москвы до 8 декабря в рамках дела о драке.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»