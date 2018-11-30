ФИФА ограничит число аренд игроков с 2020 года

Автор: Владимир Шевелев 0

Челси Арсенал

ФИФА может внести изменения в правила аренды игроков. Руководство Международной федерации футбола уже согласовало введение ограничений на количество арендных соглашений за сезон и в ближайшее время введет новые правила.

Они начнут действовать с сезона-2020/21. Каждый клуб сможет оформлять не более 6 или 8 арендных сделок за сезон. При этом между двумя отдельно взятыми клубами может заключаться не более двух арендных соглашений за сезон.

Данные правила будут введены с целью прекращения практики финансовой эксплуатации футболистов, мешающей игрокам раскрыть свой потенциал.

Некоторые клубы не желают расставаться с молодыми талантливыми игроками, предпочитая отдавать их в аренду. Например, в «Челси» на данный момент числится 39 игроков, арендованных другими клубами.

Фото: Global Look Press

Источник:  The Times

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Эден Азар

Эден Азар назвал лучшего игрока в мире

Антонио Конте

Антонио Конте вновь может вести переговоры с другими клубами

Фрэнк Лэмпард: «Не буду праздновать, если «Дерби» победит «Челси»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 