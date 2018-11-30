Спортивный директор «Милана» рассказал, почему клубу не удалось подписать Криштиану Роналду

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли рассказал, что клуб намеревался подписать контракт с Криштиану Роналду перед началом текущего сезона. Но китайский владелец команды Ли Йонхонг не дал совершиться сделке.

«Мы говорили с Жорже Мендешем (агент Роналду ) об этом трансфере. Мы прекрасно понимали, что приобретение Роналду будет сопряжено с некоторыми проблемами, связанными с «Реалом» и с самим футболистом. Но, несмотря на все наши усилия, наши китайские инвесторы заблокировали сделку, потому что она не была стабильной. Тем не менее, с текущими собственниками Роналду вполне мог бы стать игроком «Милана», – сказал Мирабелли .

Летом 2018 года Криштиану Роналду перешел из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус» за 112 миллионов евро. В текущем сезоне форвард сыграл 17 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал семь результативных передач. Недавно 33-летний португалец установил клубный рекорд: он быстрее всех забил первые десять голов в составе «Юве». Для этого ему потребовалось 16 встреч.

Фото: Global Look Press

Источник: As