В районе Неаполя сорвали табличку в честь Маурицио Сарри из-за его назначения в «Ювентус»

Автор: Анатолий Акулов 0

Болельщики «Наполи» выразили протест переезду Сарри в Турин. В районе Неаполя они сорвали табличку, посвященную тренеру.

Поклонники «адзурри» проявляют недовольство назначением тренера Маурицио Сарри в «Ювентус». В районе Баньоли, где родился специалист, со стены одного из домов они сорвали табличку, установленную в его честь.

Напомним, 60-летний Сарри – уроженец Неаполя. Между северной и южной частями Италии исторически сложилось противостояние социокультурного характера, что распространилось на футбол.

В прошедшем сезоне итальянец вместе с «Челси» стал победителем Лиги Европы. Также он завоевал с командой бронзовые медали чемпионата Англии. «Синие» набрали 72 очка в 38 матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: CalcioNapoli24

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