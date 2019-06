В районе Неаполя сорвали табличку в честь Маурицио Сарри из-за его назначения в «Ювентус»

Болельщики «Наполи» выразили протест переезду Сарри в Турин. В районе Неаполя они сорвали табличку, посвященную тренеру.

Поклонники «адзурри» проявляют недовольство назначением тренера Маурицио Сарри в «Ювентус». В районе Баньоли, где родился специалист, со стены одного из домов они сорвали табличку, установленную в его честь.

Напомним, 60-летний Сарри – уроженец Неаполя. Между северной и южной частями Италии исторически сложилось противостояние социокультурного характера, что распространилось на футбол.

A special plate in honor of Sarri in the Bagnoli quarter of Naples has been torn down. #SarriJuve pic.twitter.com/MkKO2GXA0c

