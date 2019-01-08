Московский «Спартак» объявил состав на первый сбор в ОАЭ

«Спартак» объявил список игроков, которые отправятся на первый подготовительный сбор команды в ОАЭ. В распоряжении главного тренера красно-белых Олега Кононова будет 26 игроков. Сбор команды продлится до 16 января.

Вратари — Александр Максименко, Александр Селихов, Владислав Терешкин и Кирилл Шитов;

Защитники — Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов;

Полузащитники — Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернандо, Наиль Умяров и Софьян Ханни;

Нападающие — Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша и Георгий Мелкадзе.

Помимо них на сбор вылетают голкипер Артем Ребров, а также защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, которые продолжат восстановительный курс в Дубае.

Ранее стало известно, что московский клуб расторг контракт с Александром Самедовым, Ивелином Поповым, Романом Еременко и Марко Петковичем.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»