Пепе может переехать в Англию, им заинтересован «Вулверхэмптон»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Пепе

Бывший защитник «Бешикташа» Пепе может продолжить карьеру в Англии. 35-летний португалец интересен «Вулверхэмптону», где выступает много его соотечественников, а тренирует команду Нуну Эшпириту Санту.

Способствовать переходу может агент футболиста Жорже Мендеш, трое клиентов которого (Жоау Моутинью, Рубен Невеш и Диогу Жота) уже выступают за английскую команду.

Однако у Пепе высокие финансовые требования — он рассчитывает получать около 100 тысяч фунтов в неделю.

В сезоне-2018/19 Пепе провел 17 матчей за «Бешикташ», забив пять мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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