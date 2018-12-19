Пепе может переехать в Англию, им заинтересован «Вулверхэмптон»

Бывший защитник «Бешикташа» Пепе может продолжить карьеру в Англии. 35-летний португалец интересен «Вулверхэмптону», где выступает много его соотечественников, а тренирует команду Нуну Эшпириту Санту.

Способствовать переходу может агент футболиста Жорже Мендеш, трое клиентов которого (Жоау Моутинью, Рубен Невеш и Диогу Жота) уже выступают за английскую команду.

Однако у Пепе высокие финансовые требования — он рассчитывает получать около 100 тысяч фунтов в неделю.

В сезоне-2018/19 Пепе провел 17 матчей за «Бешикташ», забив пять мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail