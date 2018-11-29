Кокорину и Мамаеву грозит продление срока ареста

Нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву могут продлить срок содержания под стражей. ГСУ ГУ МВД РФ по Москве подготовило ходатайства в суд.
Ходатайства о продлении Мамаеву и Кокорину срока содержания под стражей до 8 февраля 2018 года подадут в Тверской суд в пятницу или понедельник, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах
Следователи в качестве обоснования необходимости данной меры указывают, что расследование по делу еще продолжается, в частности – не закончены назначенные экспертизы.
В ходатайстве также отмечается, что Мамаев и Кокорин «обладают широкими личными связями в различных органах государственной власти, значительными денежными средствами, находясь на свободе, могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, выехать за пределы РФ, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление по уголовному делу на свидетелей и потерпевших, воспрепятствовать выполнению следственных и процессуальных действий с их участием, активному сбору доказательств».
Вся информация о деле Кокорина и Мамаева:
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Фото: Global Look Press
Источник: «Росбалт»