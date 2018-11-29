РФС арендует оборудование для VAR

Автор: Владимир Шевелев 0

Чемпионат мира по футболу. Финал. Франция — Хорватия — 4:2. Москва. Стадион «Лужники». 15 июля 2018 г.

Леонид Калошин — руководитель проекта по внедрению VAR в России. Функционер рассказал о проведении тестовых мероприятий по внедрению видеоповторов.

— Все ли стадионы у нас позволяют качественно работать с системой VAR?

– Если говорить глобально, перед матчами буду разговаривать с лигой, клубами и телевещателем о том, есть ли возможность установки дополнительных камер в других местах — на линии ворот или штрафной. Сама система VAR подразумевает использование всех камер телевизионного вещателя. Смысл в том, чтобы зритель имел доступ к такому же ракурсу, как видеоассистент.

Например, человек по телевизору видит, что, допустим, судья должен назначить пенальти. Помощник арбитра тоже должен обладать этим ракурсом. Но если в какой-то точке камера не стоит, то не видно как телезрителю, так и видеоассистенту. В этом и есть смысл VAR: чтобы все были в одинаковых условиях.

— Как будет происходить тестирование VAR в полуфиналах Кубка?

– Этот вопрос в стадии проработки. Но по этим матчам РФС берет на себя обязательства и сделает все возможное в плане их подготовки и проведения. Какое-то необходимое оборудование будет установлено на стадионах, но на сегодняшний день речи о покупке системы не идет.

Если мы говорим применительно к кубковым и стыковым матчам, это однозначно аренда. А в каком это будет формате — централизованная комната или на каждом стадионе, эти вопросы прорабатываются, – рассказал Калошин.

Фото: Сергей Дроняев

Источник:  «Матч ТВ»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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