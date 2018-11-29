Хавбек «Реала» не пожал руку тренеру после поражения от «Эйбара»

Стала известна причина конфликта между хавбеком «Реала» Иско и главным тренером Сантьяго Солари. Недопонимание случилось в матче с «Эйбаром».

Как сообщает источник, полузащитник отказался пожать руку Солари в раздевалке после поражения от «Эйбара» (0:3) в чемпионате Испании.

Иско в том матче вышел на замену на 63-й минуте, а на матч с «Ромой» в Лиге чемпионов не попал даже в заявку, потому что проявил неуважение к тренеру.

После игры в Риме Солари заявил, что Иско не попал в состав по спортивным причинам, а защитник «Реала» Марсело посоветовал Иско осознать свою ошибку и исправить ее.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»