Хавбек «Реала» не пожал руку тренеру после поражения от «Эйбара»

Автор: Владимир Шевелев 0

Иско

Стала известна причина конфликта между хавбеком «Реала» Иско и главным тренером Сантьяго Солари. Недопонимание случилось в матче с «Эйбаром».

Как сообщает источник, полузащитник отказался пожать руку Солари в раздевалке после поражения от «Эйбара» (0:3) в чемпионате Испании.

Иско в том матче вышел на замену на 63-й минуте, а на матч с «Ромой» в Лиге чемпионов не попал даже в заявку, потому что проявил неуважение к тренеру.

После игры в Риме Солари заявил, что Иско не попал в состав по спортивным причинам, а защитник «Реала» Марсело посоветовал Иско осознать свою ошибку и исправить ее.

Фото: Global Look Press

Источник:  Marca

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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