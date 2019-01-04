Нападающий «Ливерпуля» перешел в «Борнмут»

Нападающий «Ливерпуля» Доминик Соланке продолжит карьеру в другом клубе АПЛ. Он перейдет в «Борнмут».

«Все в «Ливерпуле» благодарят Доминика за его вклад в клуб и желают ему всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы «Ливерпуля».

21-летний английский форвард подписал с «Борнмутом» долгосрочное соглашение. По данным британских СМИ, «Ливерпуль» получит за этот трансфер 19 миллионов фунтов (примерно 21 миллион евро).

Напомним, Доминик Соланке в 2017 году покинул «Челси» и перешел на правах свободного агента в «Ливерпуль». В этом сезоне чемпионата Англии он не принял участия ни в одном матче за мерсисайдцев.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»