Робби Кин войдет в тренерский штаб сборной Ирландии

38-летний футболист Робби Кин объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщают британские СМИ.

По данным источника, экс-нападающий «Тоттенхэма» станет помощником нового главного тренера сборной Ирландии Мика Маккарти. Специалист возглавил национальную команду 25 ноября.

Напомним, также Кин выступал за «Вулверхэмптон», «Ковентри Сити», миланский «Интер», «Лидс Юнайтед», «Ливерпуль», «Селтик», «Вест Хэм Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Астон Виллу». В прошлом году бывший капитан сборной Ирландии перешел в индийский «Атлетико» на правах играющего тренера.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports