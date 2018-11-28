Робби Кин войдет в тренерский штаб сборной Ирландии

Автор: Дмитрий Темников 0

Робби Кин

38-летний футболист Робби Кин объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщают британские СМИ. 

По данным источника, экс-нападающий «Тоттенхэма» станет помощником нового главного тренера сборной Ирландии Мика Маккарти. Специалист возглавил национальную команду 25 ноября.

Напомним, также Кин выступал за «Вулверхэмптон», «Ковентри Сити», миланский «Интер», «Лидс Юнайтед», «Ливерпуль», «Селтик», «Вест Хэм Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Астон Виллу». В прошлом году бывший капитан сборной Ирландии перешел в индийский «Атлетико» на правах играющего тренера.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Игроки ирландского клуба полезли с кулаками на судью

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 