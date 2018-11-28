Олег Кононов: «Завтра Глушаков может доказать свою необходимость «Спартаку»? Эту тему пора заканчивать»

Автор: Дмитрий Темников 0

РПЛ. 15 тур. «Спартак» — «Крылья Советов» — 3:1. Москва. «Открытие Арена». 25 ноября 2018 г.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопросы перед игрой 5-го тура группового этапа Лиги Европы с австрийским «Рапидом». Специалист прокомментировал состояние игроков за день до встречи, а также заступился за капитана красно-белых Дениса Глушакова.  

— Насколько команда психологически готова к встрече с австрийским клубом, который по стилю похож на немецкие?

— Сходство действительно очень большое. Это хорошо организованная команда, которая опирается на дисциплинированных футболистов, готовых физически на 90 минут, а то и больше. Мы подходим к матчу в хорошем психологическом состоянии после победы над «Крыльями Советов». Настроение отличное. На тренировке еще отработаем кое-какие тактические аспекты, готовимся очень основательно. Но лишь игра покажет, насколько хорошо мы подготовились. Надо сказать, что Лига Европы — совсем другой турнир, нежели чемпионат России. Игроки ждут его с определенной долей радости, праздника и в то же время ответственности.

Отсутствие Романа Зобнина и Фернандо даст Денису Глушакову возможность доказать свою необходимость «Спартаку»?

Для начала — каждый игрок должен в каждом матче это доказывать. Что касается Дениса, то эту тему пора заканчивать. Все остальное — на футбольном поле.

Матч между «Спартаком» и «Рапидом» пройдет завтра на «Открытие Арене». Начало встречи запланировано на 18:50 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев
Источник:  Матч ТВ

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