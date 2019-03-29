Стал известен долг «Рубина» перед Курбаном Бердыевым

Стала известна сумма, которую должен «Рубин» Курбану Бердыеву. Сообщается, что казанцы обязаны выплатить 66-летнему специалисту 65 миллионов рублей.

По информации источника, Курбан Бердыев не стал требовать срочной выплаты всей суммы от клуба. Он согласился подождать столько, сколько потребуется

Помимо главного тренера «Рубина» навстречу клубу пошли пять футболистов, в том числе Владимир Гранат и Руслан Камболов. Благодаря этому казанцам удалось рассчитаться с остальными долгами.

После 20 туров «Рубин» с 28 очками занимает 8-е место в РПЛ.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: телеграмм-канал «Мутко против»