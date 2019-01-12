Агент Тодибо: «Жан-Клер выбрал «Барселону» из-за ее истории»

Автор: Роман Шлуинский 0

Бруно Сатин, агент защитника «Тулузы» Жан-Клера Тодибо, рассказал о решении игрока выбрать именно «Барселону». Напомним, французский футболист перейдет в каталонский клуб летом.

«Жан-Клер очень доволен своим выбором, он был сделан из-за истории «Барселоны».

«Барса» – большой клуб, который был его мечтой с детства. Так что этот выбор был основан на его чувствах, а не финансах.

Также был важен и карьерный аспект. Мы посчитали, что в состав «Барселоны» будет пробиться проще, чем в других заинтересованных командах, например, в «Ювентусе».

Он похож на Марселя Десайи и может также сыграть в полузащите. Тодибо силен физически, атлетичен и способен адаптироваться», – сказал агент футболиста.

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Защитник «Тулузы» летом перейдет в «Барселону»

Жан-Клер Тодибо

Президент «Тулузы» раскритиковал «Барселону» за подписание Тодипо

«Барселона» и «Реал» интересуются полузащитником «Тулузы» Жан-Клером Тодибо

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 