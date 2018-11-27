Олег Знарок получил должность в сборной России

Бывший главный тренер сборной России Олег Знарок назначен главным консультантом штаба сборной России. В этом качестве он будет курировать подготовку национальных команд страны всех возрастов.

Основными обязанностями Знарка станут проведение тренировок для юношеских, молодежной и олимпийской сборной в рамках национальной программы подготовки «Красная машина», а также консультирование тренеров системы сборных команд.

Сегодня президент России Владимир Путин наградит орденами Дружбы ряд функционеров и тренеров за подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпиаде-2018. Среди них – первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг и Знарок.

Знарок возглавлял сборную с 2014 по 2018 годы и выиграл с командой золотые медали ЧМ-2014 в Минске и Олимпиады-2018 в Пченхчане.

Фото: Global Look Press

Источник: rsport.ria.ru