Адвокат Кокорина: «Если Александр останется в СИЗО, ему грозит инвалидность»

Андрей Ромашов, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина, привел доводы в пользу того, что игрока должны освободить под залог. По его словам, футболисту может грозить инвалидность.

«Каждый довод в пользу избрания меры пресечения должен быть доказан. Нам говорят, что подзащитный может скрыться. Но это не так. Мой подзащитный добровольно явился в ГСУ города Москвы, а потом сдал заграничный паспорт. Люди явились добровольно!

Может продолжать преступную деятельность? Ничем не подтверждено.

Давление на следствие? Такой довод обычно подтверждается показаниями свидетелей об угрозах. Ничем это не доказано! Предварительное следствие окончено!

Содержание под стражей не может проводиться, если угрожает жизни и здоровью обвиняемого.

Если он продолжит оставаться в СИЗО, ему грозит замена коленного сустава на искусственный. Ему грозит инвалидность!» – сказал адвокат Кокорина.

Напомним, прямо сейчас Тверской суд рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»