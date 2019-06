Уэсли Мораес перешел в «Астон Виллу»

Бразильский нападающий «Брюгге» перебрался в английский чемпионат. «Астон Вилла» заключит с футболистом полноценный контракт.

Бирмингемцы, вышедшие по итогам минувшего сезона в АПЛ, оформили трансфер 22-летнего бразильского форварда. Сумма перехода составила 25 млн. евро.

Таким образом «вилланы» совершили рекордную покупку в истории клуба. Официальный контракт с командой Мораес подпишет после получения рабочей визы. Также нападающему осталось пройти медицинское обследование.

Aston Villa and Club Brugge have agreed the transfer of Brazilian striker Wesley, subject to a work permit and international clearance.https://t.co/NrUp9tvZwj#AVFC pic.twitter.com/r2kJyx4QM1

— Aston Villa (@AVFCOfficial) June 13, 2019