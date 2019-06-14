Уэсли Мораес перешел в «Астон Виллу»

Автор: Анатолий Акулов 0

Уэсли МораесБразильский нападающий «Брюгге» перебрался в английский чемпионат. «Астон Вилла» заключит с футболистом полноценный контракт.

Бирмингемцы, вышедшие по итогам минувшего сезона в АПЛ, оформили трансфер 22-летнего бразильского форварда. Сумма перехода составила 25 млн. евро.

Таким образом «вилланы» совершили рекордную покупку в истории клуба. Официальный контракт с командой Мораес подпишет после получения рабочей визы. Также нападающему осталось пройти медицинское обследование.

Отметим, что ранее игроком интересовался московский ЦСКА. Однако стороны не смогли договориться о сумме возможной сделки.

В прошедшем сезоне чемпионата Бельгии бразилец провел 38 матчей. В его активе 13 голов и 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный «Twitter» «Астон Виллы»

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