Клубы АПЛ тратят на зарплаты в среднем более 3 миллионов долларов в год

Автор: Владимир Шевелев 0

Ливерпуль Манчестер Сити

Английская премьер-лига лидирует в мировом футболе по ежегодной средней зарплате. Рейтинг составлен за 2018 год.

Футболисты первой команды в Англии в среднем получают 3,93 миллиона долларов в год.

В тройку также входят Ла Лига (2,89 млн) и серия А (1,99 млн). Российская премьер-лига – седьмая (877 тысяч в год).

Топ-10 лиг с самой высокой средней зарплатой:

1. АПЛ (Англия) – 3,93 миллиона долларов

2. Ла Лига (Испания) – 2,89 млн

3. Серия А (Италия) – 1,99 млн

4. Бундеслига (Германия) – 1,83 млн

5. Лига 1 (Франция) – 1,3 млн

6. Суперлига (Китай) – 1,05 млн

7. РПЛ (Россия) – 877 тысяч

8. Суперлига (Турция) – 864 тысячи

9. Серия А (Бразилия) – 670 тысяч

10. МЛС (Канада, 3 клуба) – 519 тысяч

Фото: Global Look Press

Источник:  Global Sports Salaries

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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