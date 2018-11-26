Главный тренер «Реала» прокомментировал допинг Серхио Рамоса

Автор: Владимир Шевелев 0

Рамос

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари перед матчем ЛЧ с «Ромой» дал пресс-конференцию. Специалист прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе защитника команды Серхио Рамоса.

Напомним, Серхио Рамос нарушил антидопинговые правила после матча Ла Лиги. Тогда «сливочные» в гостях играли с «Малагой».

«Рамос? Есть некоторые вопросы, на которые я не могу ответить. Это касается конфиденциальности клуба. Я понимаю интерес людей, но я обязан действовать подобным образом.

Мы должны играть с «Ромой», как обычно. Будет непросто, но в Лиге чемпионов редко бывает легко. Поражение в матче с «Эйбаром» потрясло нас, но это уже в прошлом.

Мы проанализировали игру, постараемся ее улучшить свою игру и сосредоточиться на успешном выступлении в предстоящем матче», — сказал Солари.

Фото: Global Look Press

Источник:  Mundo Deportivo

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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