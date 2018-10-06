Джефферсон Фарфан может не сыграть против ЦСКА

Автор: Дмитрий Темников 0

РПЛ. 7 тур. «Локомотив» — «Динамо» — 1:1. Москва. «РЖД Арена». 14 сентября 2018 г.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что участие нападающего Джефферсона Фарфана во встрече 10-го тура РПЛ против ЦСКА находится под вопросом. Московское дерби состоится завтра на «ВЭБ-Арене», начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени. 

«Не готов ответить, примет ли Фарфан участие в матче против ЦСКА. У нас есть тренировка, по ее результатам мы определимся, сможет ли он принять участие в дерби.

Победа в дерби является такой же победой, как и в любом другом матче. На такие игры мотивирует полный стадион. Готовимся в обычном режиме, график очень сложный, но нужно понимать, что у ЦСКА – не проще, поэтому все находятся в равных условиях», – сказал 71-летний специалист.

Напомним, Фарфан пропустил матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке», так как перед этой встречей перуанец прошел углубленную медицинскую проверку в связи с повреждением боковой связки. В текущем сезоне РПЛ форвард провел 7 матчей, в которых сделал две голевые передачи.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: ТАСС

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