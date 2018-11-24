«Торино» временно осталось без главного тренера

Главный тренер «Торино» Вальтер Маццарри временно оставил работу с командой из-за состояния здоровья. Об этом сообщила пресс-служба туринского клуба.

Накануне Маццарри почувствовал себя плохо на тренировке. Врачи клуба приняли решение направить 57-летнего специалиста на обследование.

Ожидается, что после обследования тренер вернется к работе. Маццарри возглавил «Торино» в январе 2018 года.

26 ноября «Торино» в рамках серии А проведет выездной матч против «Кальяри».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Торино»