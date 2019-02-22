Валерий Карпин раздаст бесплатные билеты болельщикам «Ростова» на матч с «Краснодаром»

«Ростов» подготовил акцию для болельщиков в преддверии ответного матча 1/4 финала Олимп Кубка России против «Краснодара». Отметим, что в ней будет принимать участие главный тренер желто-синих Валерий Карпин.

«Сегодня у вас будет уникальная возможность пообщаться с главным тренером нашей команды Валерием Карпиным и получить от него бесплатные билеты на игру с «Краснодаром».

Ищите сегодня вечером обновленный клубный автобус «Ростова» на улицах города и не стесняйтесь заглядывать в салон», – сообщает официальный сайт желто-синих.

Сообщается, что точный маршрут автобуса и время его движения станут известны позже.

Матч «Ростов» – «Краснодар» пройдет в воскресенье, 24 февраля. Начало встречи — 19:00 по московскому времени.

Напомним, первая игра завершилась вничью — 2:2.

Фото: твиттер «Ростова»

Источник: официальный сайт «Ростова»