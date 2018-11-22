«Ювентус» интересуется футболистом сборной Португалии

«Ювентус» интересуется полузащитником «Вулверхэмптона» Рубеном Невешом. 21-летний игрок сборной Португалии может перейти в итальянский клуб этой зимой.

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи и президент клуба Андреа Аньелли встречались с агентом Невеша Жорже Мендешом.

Главный тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри хочет приобрести игрока в январе для усиления состава под плей-офф Лиги Чемпионов.

В июле 2017 года 21-летний полузащитник перешел в «Вулверхэмптон» из «Порту» за 17 миллионов фунтов. Эта сделка стала самой дорогой для английской команды.

В текущем сезоне Невеш провел 16 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia