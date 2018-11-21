Лига наций: составы дивизионов на сезон 2020/21

Автор: Дмитрий Темников 0

Лига Наций

Стали известны участники всех дивизионов в следующем розыгрыше Лиги наций. Новый турнир состоится через 2 года. 

Дивизион А. Голландия, Швейцария, Португалия, Англия, Франция, Бельгия, Италия, Испания; Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Дания (вышли из Лиги B).

Дивизион В. Германия, Исландия, Польша, Хорватия (вылетели из Лиги А); Чехия, Россия, Австрия, Уэльс; Шотландия, Финляндия, Норвегия, Сербия (вышли из Лиги С).

Дивизион С. Словакия, Турция, Северная Ирландия, Ирландия (вылетели из Лиги B); Израиль, Албания, Венгрия, Греция, Болгария, Румыния, Черногория; Грузия, Белоруссия, Косово, Македония (вышли из Лиги D).

Дивизион D. Кипр, Эстония, Словения, Литва (вылетели из Лиги C); Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Армения, Латвия, Молдавия, Фареры, Гибралтар, Андорра, Сан-Марино, Мальта, Лихтенштейн.

Второй турнир Лиги наций состоится в сезоне 2020/21. Скорее всего, победитель турнира получит путевку в финальный турнир ЧМ-2022.

Напомним, в полуфинал Лиги наций 2018/19 вышли сборные Португалии, Голландии, Англии и Швейцарии. Финальный раунд турнира пройдет летом 2019 года в Португалии, полуфинальные пары еще неизвестны.

Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»

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