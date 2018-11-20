Голкипер «Ливерпуля» может уйти уже зимой

Голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле засиделся на скамейке запасных. Бельгиец уже зимой может покинуть команду.

Тончи Мартич, агент голкипера «Ливерпуля» Симона Миньоле, сообщил, что его клиент может покинуть английский клуб в январе после сорвавшегося перехода в «Наполи» прошлым летом.

В нынешнем сезоне бельгийский футболист остается без игровой практики, сыграв пока всего лишь один матч за «Ливерпуль» в кубке Лиги.

«Мог ли Миньоле перейти в «Наполи»? Да, это так. Мы были близки к сделке, но в итоге они предпочли ему Оспину. Увидим, произойдет ли что-нибудь в январе», — сказал агент игрока.

Симон Миньоле перешел в «Ливерпуль» летом 2013 года из «Сандерленда» в статусе лучшего голкипера АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttomercatoweb

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»