Мадридский «Реал» нацелился на 20-летнего вингера «Коринтианса»

Автор: Владимир Шевелев 0

Лига чемпионов. 2 тур. ЦСКА — «Реал» — 1:0. Москва. Стадион «Лужники». 2 октября 2018 г.

«Реал» продолжает скаутскую работу на бразильском рынке и ведет поиски молодых талантливых футболистов. В сферу интересов мадридского клуба попал 20-летний атакующий полузащитник «Коринтианс» Педриньо Делмино.

Руководство мадридцев хочет согласовать трансфер футболиста, который преимущественно играет справа в атаке, но также может закрыть позицию левого вингера и атакующего хавбека, уже в январе. В текущем сезоне Педриньо провел 32 матча в чемпионате Бразилии и еще шесть раз появлялся на поле в Кубке Либертадорес.

Стороны ведут переговоры. На прошлой неделе «Коринтианс» опубликовал совместное фото президента клуба Андреса Санчеса вместе с президентом «Реала» Флорентино Пересом и владельцем «Вальядолида» Роналдо.

В контракте Педриньо прописаны отступные в размере 50 миллионов евро. Есть вероятность, что «Реал» подпишет игрока и отдаст его в аренду в «Вальядолид» для получения игровой практики.

Фото: Сергей Дроняев

Источник:  As

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лига чемпионов. 3-ий квалификационный раунд. «Спартак» — ПАОК — 0:0. Москва. «Открытие Арена». 14 августа 2018 г.

Массимо Каррера: «Нужно ли брать пример с ЦСКА? Мы не умеем обороняться 90 минут, а стараемся затруднить жизнь соперника»

Массимо Каррера

«Спартак» уволил Массимо Карреру, «Реал» провел переговоры с агентом Антонио Конте, стали известны условия жизни в СИЗО Павла Мамаева и Александра Кокорина. Главные новости дня

Тибо Куртуа Конте

Тибо Куртуа не хочет вновь работать с Конте или Моуринью

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 