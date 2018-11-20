Мадридский «Реал» нацелился на 20-летнего вингера «Коринтианса»

«Реал» продолжает скаутскую работу на бразильском рынке и ведет поиски молодых талантливых футболистов. В сферу интересов мадридского клуба попал 20-летний атакующий полузащитник «Коринтианс» Педриньо Делмино.

Руководство мадридцев хочет согласовать трансфер футболиста, который преимущественно играет справа в атаке, но также может закрыть позицию левого вингера и атакующего хавбека, уже в январе. В текущем сезоне Педриньо провел 32 матча в чемпионате Бразилии и еще шесть раз появлялся на поле в Кубке Либертадорес.

Стороны ведут переговоры. На прошлой неделе «Коринтианс» опубликовал совместное фото президента клуба Андреса Санчеса вместе с президентом «Реала» Флорентино Пересом и владельцем «Вальядолида» Роналдо.

В контракте Педриньо прописаны отступные в размере 50 миллионов евро. Есть вероятность, что «Реал» подпишет игрока и отдаст его в аренду в «Вальядолид» для получения игровой практики.

Фото: Сергей Дроняев

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Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»