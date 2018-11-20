Александр Кокорин простудился в СИЗО

Автор: Владимир Шевелев 0

Иван Мельников — ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Он рассказал, как обстановка у футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в столичном СИЗО-2 «Бутырка».

«Александр немного приболел, но держится нормально. Скорее всего, его продуло, это не какой-то тяжелый недуг. За здоровье Кокорина можно быть спокойным. Самочувствие всех подозреваемых регулярно проверяет доктор, который несколько раз в неделю обходит все камеры.

Также в камере у Кокорина сменился сокамерник, и теперь он содержится вместе с подозреваемым в мошенничестве. На первый взгляд, проблем это не вызвало, у них вполне нормальные отношения.

С другой стороны, видно, что Александр переживает и пребывает не в лучшем настроении, ведь его брат Кирилл содержится в соседней камере».

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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